Добкин рассказал о тяжелом состоянии Кернеса: возможно ему понадобится военный хирург

Состояние здоровья мэра Харькова Геннадия Кернеса сложное. Об этом сообщил корреспонденту ТСН экс-председатель Харьковской облгосадминистрации, кандидат в президенты Украины Михаил Добкин, передает ТСН.ua.

"Состояние очень тяжелое. Он находится в операционной, его нельзя перевозить даже в палату интенсивной терапии. Он подключен к аппарату вентеляции легких", - рассказал Добкин.

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Добкин не исключает, что необходимо будет вмешательство военного хирурга.

"Не исключаю, что понадобятся узкопрофильные врачи, имеющие опыт работы с огнестрельными ранениями", - сказал экс-губернатор.

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"На месте, где он (Кернес, - Ред) упал, была найдена граната с выдернутой чекой, которая не разорвалась. По счастливой случайности она не разорвалась", - добавил он.