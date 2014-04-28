Президент Польши сравнил террористов в Славянске с "дикими племенами"

Об этом он сказал журналистам после встречи с главой МИД Украины Андреем Дещицей вчера в Риме, сообщает официальный веб-сайт президента.

"(Президент Польши - УНИАН) отметил, что похищение экспертов ОБСЕ - это то, что ранее имело место исключительно в диких районах мира, где дикие племена похищают миротворцев и наблюдателей", - говорится в сообщении.

Коморовский назвал абсолютно оправданными действия украинской власти, которая проводит антитеррористическую операцию против этих людей.

Читайте такжеШвеция подтвердила освобождение в Славянске военного наблюдателя ОБСЕ"Не могут не реагировать, поэтому реагируют и имеют для этого 100% право", - сказал он, отметив, что "российские сепаратисты" отвечают вооруженным противостоянием.

Коморовский отметил, что захват экспертов ОБСЕ еще больше осложняет ситуацию в Украине и призвал к решительной реакции Западного мира.

"Это, конечно, очень сильно усложняет ситуацию, но, по моему убеждению, должно привести к решительному и твердому противодействию всего свободного, цивилизованного мира, чтобы такого рода практика не помогла тем, кто допустил этот позорный поступок", - отметил глава Польского государства.

Он также напомнил, что в Украине в ближайшее время состоятся выборы, и надо сделать все, чтобы не допустить возможности захвата наблюдателей.