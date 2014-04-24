СМИ: Антитеррористическая операция приостановлена из-за российских войск на границе

16:58, 24 апреля 2014
Политика
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Украинские силовики приостановили антитеррористическую операцию в Славянске-за скопления русских войск у границы.

АТО приостановлена

Об этом сообщает Украинская правда по данным источников Kyiv Post в силовых структурах.

По данным украинской разведки, риск вторжения российских войск значительно вырос, отметил собеседник.

Он также подтвердил, что число погибших в ходе операции возросло до семи человек. "Сепаратисты в панике", - отметил он.

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Как известно, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что из-за ситуации на юго-востоке Украине начались учения.

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