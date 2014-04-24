СМИ: Антитеррористическая операция приостановлена из-за российских войск на границе
16:58, 24 апреля 2014Политика
3 0
Украинские силовики приостановили антитеррористическую операцию в Славянске-за скопления русских войск у границы.
АТО приостановлена / REUTERS
Об этом сообщает Украинская правда по данным источников Kyiv Post в силовых структурах.
По данным украинской разведки, риск вторжения российских войск значительно вырос, отметил собеседник.
Он также подтвердил, что число погибших в ходе операции возросло до семи человек. "Сепаратисты в панике", - отметил он.
Читайте такжеМВД: В Славянске во время спецоперации убиты пять экстремистовЧитайте такжеПравительство пересматривает план проведения АТО, принимая во внимание последние данные разведки с восточных границ.
Как известно, министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что из-за ситуации на юго-востоке Украине начались учения.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter