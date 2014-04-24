Королевская: На Донбассе живут не «сепаратисты», а простые люди

Об этом сказала кандидат на пост Президента Украины Наталия Королевская после посещения Свято-Успенской Святогорской Лавры, где она помолилась за мир и благополучие Украины. Именно оттуда начался ее тур по восточным областям страны.

«Я сама родом с Востока, поэтому мне как никому другому понятны проблемы и чаяния местных жителей. Здесь живут не «сепаратисты», а обычные люди. А напряженная ситуация, которая возникла - следствие бездействия власти по решению их вопросов. Свою поездку по Востоку я начала именно со святой земли, потому что мир – это то, в чем Украина сейчас больше всего нуждается», - сказала она.

Наталия Королевская отметила, что сегодня из-за напряженной ситуации на востоке для Украины как никогда актуальна тема единства страны. «Мы должны сделать все, чтобы страна сохранила единство. Если сегодня кто-то говорит, что давайте забудем про Донецк и Луганск, то я отвечу – это не выход. Мы обязаны услышать друг друга. Понять, почему люди вышли на улицу, против чего они протестуют и какие позиции отстаивают», - заявила она.

Наталия Королевская напомнила, что недавно вернулась из Крыма, где увидела, «что украинских граждан там просто бросили». Такое отношение правительства к своим гражданам она считает просто недопустимым. «Государство об этих людях забыло и ничего не делает для того, чтобы помочь им. Поэтому если мы сегодня не приложим всех усилий, то нет никакой гарантии, что завтра история с Крымом не повторится в Харькове, Сумах или Чернигове», - подчеркнула она.

Поэтому, по словам политика, сегодня главная задача – сохранить мир и обеспечить социальную защиту всем, кто в ней нуждается. «Для этого я и приехала на Донбасс, чтобы услышать непосредственно от жителей востока, о тех проблемах, которые их волнуют больше всего. И донести эту точку зрения до центральной власти», - сказала Наталия Королевская.