К убийству депутата горсовета Горловки причастны офицеры российского спецназа - СБУ

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, установлено, что 17 апреля Безлер (позывной Бэс) поставил задачу начальнику самопровозглашенной милиции Горловки «нейтрализовать» Рыбака, который пытался установить государственный флаг Украины на здании Горловской РГА.Читайте такжеГПУ обвиняет правоохранителей юго-восточных регионов Украины в бездействии

Одновременно Безлер дал указание члену своей группы, военнослужащему вооруженных сил РФ похитить Рыбака, посадить в автомобиль и вывезти в условленное место, где применить к нему меры физического воздействия. Сам Безлер лично планировал поехать в место, где содержался Рыбак. Далее, как отметили в СБУ, по указанию Стрелкова, Рыбака было доставлено в штаб сепаратистов в город Славянск, где с ним лично имел пообщаться Стрелков.

Установлено также, что 20 апреля Стрелков лично дал указание самопровозглашенном мэру Славянская Вячеславу Пономареву вывести из штаба тело убитого Рыбака, которую тот выполнил.Читайте такжеСБУ: спецслужбы РФ причастны к организации диверсий на Востоке в 8 из 12 уголовных дел

Как сообщал УНИАН, вчера, 22 апреля, было опознано тело одного из двух погибших, обнаруженных в реке Торец возле пгт Райгородок Донецкой области. Им является депутат Горловского городского совета от «Батькившини» Рыбак. «Причина смерти обоих погибших - комбинированная травма тела вследствие пыток, с последующим утопленням еще живых потерпевших, которые были без сознания», - сообщили в МВД.

Заявление о похищении депутата было зарегистрировано 17 апреля 2014 года следственным отделом городского управления МВД Украины м. Горловки и внесен в ЕРДР по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 146 Уголовного Кодекса Украины «незаконное лишение свободы или похищение человека».Читайте такжеСБУ: "Альфовцев" в Славянске расстреляли 30 российских разведчиков во главе со Стрелковым

По словам свидетеля, который подал заявление, 17 апреля этого года неизвестные похитили депутата Горловского городского совета около 18.00 на проспекте Победы в городе Горловка Донецкой области.