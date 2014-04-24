СБУ задержала атамана объединения казаков Крыма

Об этом сообщила руководитель пресс-центра СБУ Марина Остапенко.

В частности, она сообщила, что задержанный атаман, по данным силовиков, координировал участие пророссийских организаций в массовых беспорядках Донецкой и Луганской областях, которые сопровождались погромами и сопротивлением представителям власти с применением оружия.

"В феврале-марте 2014 года при координации представителей российской разведки, используя возможности подконтрольных ему общественных структур гражданин Юрченко организовал и принимал непосредственное участие в сепаратистских мероприятиях на территории Крыма, в том числе в силовых акциях с захватом российскими диверсионными группами украинских воинских частей, управлений органов власти Крыма", - заявила она.

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Помимо этого, Остапенко отметила, что задержанный по указанию ФСБ РФ организовал отправку с территории Крыма групп казаков для участия в экстремистских и сепаратистских мероприятиях в восточных регионах нашего государства.

Кроме того, Юрченко распространял антиукраинские настроения на территории Запорожской, Херсонской, Днепропетровской, Одесской областей.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудники Службы безопасности Украины задержали гражданина Украины "О", который по заданию российских спецслужб, 6-10 апреля организовывал массовые беспорядки в Луганске, которые сопровождались насилием, погромами, поджогами, захватом административных зданий.