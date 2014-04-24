В ходе освобождения городского совета Мариуполя травмированы 5 человек – МВД

Об этом УНИАН сообщили в Управлении связей с общественностью МВД Украины.

«24 апреля приблизительно в 3 часа наряд патрульной службы, несущей круглосуточное дежурство возле городского совета Мариуполя, увидели группу граждан с битами. Как выяснилось, около 30 человек вошли в здание и требовали от захватчиков освободить мэрию. Между полярными группами протестующих произошло столкновение. В оперативном порядке на место происшествия прибыли правоохранители. Вмешательством сотрудников милиции конфликт был локализован. В настоящее время есть информация о 5 пострадавших, которые получили травмы во время драки. Эти граждане обратились за медицинской помощью”, - сообщили в МВД.Читайте такжеМилиция взяла под контроль горсовет Мариуполя - Аваков

Открыты уголовные производства по ч. 1 ст. 125 Уголовного кодекса Украины – «Преднамеренное легкое телесное повреждение». На месте происшествия работают сотрудники милиции.

Как сообщал УНИАН, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что освобождение горсовета Мариуполя прошло без жертв, мэр находится внутри здания, а сам горсовет берется под охрану. На своей странице в Facebook он написал: “Мариуполь. Мэрия освобождена для нормальной работы. Высока роль гражданских активистов. МВД налаживает процесс нормального функционирования. Сейчас взрывотехники проверят здание. Горсовет берется под охрану. Мэр уже внутри... В этом случае обошлось без жертв. И это и хорошо, и правильно. Процесс нормализации ситуации в городе будет продолжен”.