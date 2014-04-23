В МИД возмущены тем, что Россия минирует украинскую территорию

МИД призывает Россию воздержаться от обустройства границы между Крымом и материковой частью Украины и возмущается фактами минирования украинской территории.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге для прессы директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис.

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По его словам, поручение руководителя российского правительства Дмитрия Медведева об обустройстве так называемой границы на севере Автономной Республики Крым является ничем иным как попытками инженерного обустройства переднего края пребывания войск Российской Федерации на оккупированной территории АР Крым.

“Мы расцениваем эти намерения российской стороны, как очередной шаг на пути закрепления аннексии АРК, которая является неотъемлемой частью территории Украины, а также свидетельством грубого нарушения Россией международного права, в частности, уважения суверенитета и территориальной целостности Украины”, - сказал Перебыйнис.

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Также, по его словам, вызывает серьезное беспокойство тот факт, что в нарушение конвенции о запрещении применения, накопления запасов, применения производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, российская сторона продолжает практику минирования территории Украины противопехотными и противотанковыми минами вдоль линии пребывания оккупационных войск и при этом пытается скрыть свои действия от международного сообщества.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля Россия оккупировала Крым, 16 марта нелегитимная власть Крыма провела незаконный референдум и заявила, что почти 100% участвовавших в нем проголосовали за присоединение Крыма к России.

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18 марта в Кремле Владимир Путин и нелегитимные руководители Крыма подписали договор о входе Крыма и Севастополя в состав РФ.

27 марта Генасамблея ООН большинством голосов приняла резолюцию о территориальной целостности Украины, в которой референдум в Крыму признан незаконным. Практически все страны мира не признали территориального раздела Украины, осудив действия Кремля.

17 апреля в ходе «прямой линии» с россиянами Путин признал, что незаконный референдум в Крыму прошел при участии российской армии.