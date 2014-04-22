Медведев поручил обустроить границы с Украиной с учетом Крыма

Об этом сообщила пресс-секретарь главы правительства Наталья Тимакова, пишет РИА Новости.

В понедельник Кабмин утвердил бывшего главу концерна "Калашников" Константина Бусыгина на должность руководителя Федерального агентства по обустройству государственной границы.

"Первым поручением, которое дал председатель правительства новому руководителю Росграницы Константину Бусыгину, стало поручение немедленно приступить к обустройству гоударственной границы между РФ и Украиной с учетом вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ", — сказала Тимакова.

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По ее словам, Бусыгин в ближайшее время вылетит в Крым, о чем премьер по телефону проинформировал временно исполняющего обязанности главы Республики Крым Сергея Аксенова.