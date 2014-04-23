Добкин презентовал проект новой Конституции

Об этом заявил кандидат на пост Президента Украины от Партии регионов Михаил Добкин на презентации своей концепции изменений в Конституцию.

По его словам, без самостоятельной бюджетной политики осуществить реальную исполнительную власть на местах будет невозможно. Поэтому политик призвал закрепить в Основном законе распределение финансов и сборов в пользу регионов. «Это не желание представителей тех регионов, где сосредоточено производство основного валового продукта страны. Это необходимость времени, это реальная возможность сформировать бюджеты не сверху вниз, как было все 23 года нашей независимости, а снизу вверх. Это то, о чем многие говорили, но никто не смог реализовать», - обратил внимание он.

В свою очередь, секретарь президиума Партии регионов Борис Колесников подчеркнул, что «страну приведет к успеху тот, кто откажется от централизации бюджета в пользу регионов». «Правительство, как и во всем современном мире, должно оставить себе функции обеспечения обороны, безопасности и внешней политики», - отметил Колесников.

«Мы посчитали, что если налоги, предлагаемые Михаилом Добкиным, оставить на местах, бюджет Киева увеличится в четыре раза. Если сегодня он покрывает операционные затраты на образование и здравоохранение, то таким образом две трети своего бюджета Киев сможет потратить на развитие, избавиться от пробок, построить спортивно-культурные центры», - сказал Борис Колесников.

В то же время Михаил Добкин акцентировал внимание на том, что чтобы иметь возможность спрашивать за проводимую руководителями регионов политику, этих руководителей необходимо избирать на местах.

«От имени государства, от имени исполнительной власти необходимо создать префектуры, которые будут представительствами центральной исполнительной власти и будут осуществлять контроль за выполнением Конституции и законов Украины на местах. Это будет то, что сегодня в той или иной степени выполняет Прокуратура Украины. Но функции надзора за соблюдением законов и Конституции на территориях должны быть от прокуратуры переданы префектурам», - сказал кандидат в Президенты Украины от ПР.

Кроме того, по мнению Добкина, в Конституции необходимо закрепить и право органов местного самоуправления на самостоятельную гуманитарную политику. «Это то, что сегодня привносит серьезный конфликт в наше общество. То, что не позволяет нам - по обе стороны Днепра - быть от этого сильнее, то, что нас разъединяет. Самостоятельная гуманитарная политика позволит территориальным громадам самим принимать решения – какие праздники проводить, какие памятники и кому ставить», - отметил политик.

Помимо этого, обязательной гарантией спокойствия в Украине, по мнению кандидата в Президенты Украины от Партии регионов, должно стать закрепление в Конституции внеблокового статуса нашей страны.

По словам Михаила Добкина, «без честного признания себе в том, что Украина не готова к любым политическим или экономическим союзам, мы не сможем обезопасить себя от постоянных политических кульбитов, когда мы за одну ночь можем резко развернуться на 180 градусов и пойти абсолютно в другом направлении».

«Мы должны определиться для себя, что принятие решений о вхождении в любые политические и экономические союзы – должны решаться исключительно на всеукраинском референдуме», - убежден Михаил Добкин.