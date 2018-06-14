Крымская рулетка

Формальным толчком для внесения законопроекта могло стать предложение о создании такой зоны нелегитимным премьером Крыма Сергеем Аксеновым, который сделал заявление об этом спустя неделю после объявления результатов незаконного Крымского референдума. «Казино и игровых зон по всему Крыму не будет. Все будет сосредоточено в одном месте», - сказал он в конце марта.

Представители нелегитимной крымской власти твердят, что появление игорной зоны на территории полуострова будет иметь исключительно позитивные последствия: от создания новых рабочих мест до организации особой экономической зоны, предусматривающей налоговые льготы для компаний-резидентов, и, как результат, превращения Крыма из дотационного региона в территорию, приносящую стабильный доход и наполняющую бюджет. Естественно, российский.

Но такое ли радужное будущее ожидает Крымский полуостров в случае принятия Госдумой РФ решения о создании на его территории пятой игорной зоны?

Специалисты в сфере маркетинга сходятся во мнении, что рассчитывать на быструю прибыль автономии не придется. Подтверждением этому служат примеры четырех игорных зон, уже существующих на территории Российской Федерации. Так, «Сибирская монета» на территории Алтайского края, «Приморье» в Приморском крае и «Янтарная» на территории Калининградской области – не функционируют вовсе, а их запуск в эксплуатацию постоянно откладывается.

Еще одна игорная зона, расположенная на территории Краснодарского края - «Азов-Сити», несмотря на вложенные в нее почти 40 миллионов долларов, вернула в бюджет России, в виде налогов, в пять раз меньше затраченного (около 8 миллионов долларов), что свидетельствует об убыточности этой затеи.

Объяснение сложившейся ситуации до банальности просто – игорные зоны на территории РФ не представляют интереса для обеспеченных россиян. Отсутствие должной инфраструктуры, неподготовленность к принятию гостей (игроков), отдаленность от больших городов – делают их непривлекательными в глазах людей, готовых сыграть «по-крупному». Потенциальные игроки отдают предпочтение признанным игорным столицам мира (Лас-Вегас, Макао, Атлантик-Сити и т.п.), на фоне которых жалкие потуги создать некое подобие таковых на неподготовленной – в правовом и культурном плане – почве, выглядят смешно.

Еще в прошлом году глава российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин предлагал перенести игорную зону «Азов-Сити» из Анапы в Сочи. В декабре 2013 года эту идею поддержал российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Он поручил рассмотреть такую возможность вице-премьеру Российской Федерации Дмитрию Козаку, отвечающему в правительстве за подготовку к Олимпиаде. Впрочем, Козак считает, что идея создания центра азартных игр в Сочи может быть рассмотрена не ранее, чем через два года.

К слову, как стало известно совсем недавно, именно Козак будет курировать со стороны российского правительства и вопросы Крыма. Таким образом, лекала, которые планировалось использовать для выкройки нового формата черноморского курортного отдыха в Сочи, будут, вероятнее всего, сначала использованы в Крыму.

Напомним, ранее Медведев высказывался в пользу создания особой экономической зоны на территории крымского полуострова, но, видимо, сегодня смысла поддерживать красивую риторику больше нет. Поэтому, уже после проведения псевдореферендума в Крыму, российский премьер заявил, что игорная зона — не приоритетный проект для автономии, так как гораздо важнее — социальные программы.

Кстати, в этой связи возникает вопрос, почему Россия отказывается от задумки хотя бы попытаться вернуть в бюджет гигантские средства, потраченные на инфраструктуру вокруг Сочи, путем переноса именно туда «Азов-Сити». Возможно, это происходит в связи с отсутствием уверенности в успехе подобного предприятия. И именно поэтому логичной для российского правительства выглядит попытка, для начала, опробовать эту идею на крымской земле.

Кроме того, изначально создание игорных резерваций на территории РФ подразумевало их удаленность от больших городов и населенных пунктов. Во всех уже существующих случаях, это специально созданная территория, исключающая возможности «соприкосновения» городской инфраструктуры и местных жителей с игроками, ищущими «взрослых» приключений и острых ощущений. Но, в случае с Крымом, этот аспект, похоже, не учитывается. Действительно, кроме уникального климата, обеспечивающего практически круглогодичное комфортное обслуживание клиентов, инвесторов можно привлечь уже готовой инфраструктурой и близостью курортов.

Перспективы появления игорной зоны уже вызвали бурные обсуждения и дебаты в самом Крыму. В первую очередь, они касаются размещения игорных заведений и выделения для этого, буквально, «золотых» гектаров крымской земли. Ведь речь может идти не только о степной зоне около Сак и Евпатории, но и о более привлекательных участках между Алуштой и Судаком. Разумеется, с выходом к морю. Кроме того, рассматриваются варианты оборудования игорной зоны в районе Гурзуфа. По мнению экспертов, для обустройства такого проекта потребуется около 100 гектаров земли, что, в топографических условиях побережья Крыма в этих районах, означает непосредственную близость либо к населенным пунктам, либо к заповедным зонам.

Таким образом, превращение Крыма в пятую игорную зону – идея достаточно специфическая. Особенно, в части чистоты помыслов и качества реализации. В этой связи, вполне вероятны жестокие земельные переделы, в том числе, с крымскими татарами, которых в любой момент могут обвинить в самозахвате «интересных» земель на фоне растущей уже сегодня межэтнической напряженности.

Стоит также учесть, что в обстановке глобальной изоляции полуострова, нарастающих проблем в правовом поле, в деятельности банковской системы, работе нотариата, в других жизненно важных сферах, - вполне вероятно, что сеть игорных заведений может быть широко использована во всевозможных схемах отмывания денег и дальнейшей их легализации на счетах российских чиновников и приближенных к ним лиц.

В то же время, грустно наблюдать, как жителей Крыма продолжают кормить обещаниями лучшей жизни путем внедрения малопонятных механизмов. Особенно, если взять в расчет, как жители Краснодарского края, сметая товары с полок крымских магазинов, подтрунивают над местными: «А оно вам надо было?».

Так или иначе, механизм крымской рулетки запущен. Только вряд ли сегодня следует ставить на красное или на черное. В результате, скорее всего, выпадет зеро.