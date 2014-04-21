Путин подписал указ о реабилитации крымских татар

Об этом он сообщил 21 апреля, открывая заседание Госсовета, передает ИТАР-ТАСС.

"Пользуясь случаем, хотел бы проинформировать коллег о том, что мною подписан Указ о реабилитации крымско-татарского населения Крыма, армянского населения, немцев, греков - всех, кто пострадал во время сталинских репрессий", - сказал Путин.Читайте такжеФСБ России отрабатывает вопрос возможной депортации крымских татар - Джемилев

По его словам, в этом же указе прописаны меры "по социально-экономическому обустройству некоторых территорий", которые в последние годы и даже десятилетия фактически были брошены и "юридически никак не оформлены".