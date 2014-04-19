На здании Меджлиса в Крыму остается флаг Украины
Как сообщил член Меджлиса, глава БО «Фонд «Крым» Риза Шевкиев, вывешенный флаг Украины уже стал сегодня причиной визита сотрудников крымской полиции.
Об этом пишет агентство «Крымские новости».
«Сегодня ко мне пришли сотрудники полиции Киевского района Симферополя (Акмесджита) и сказали, что к ним поступил сигнал о том, что на здании вывешен флаг Украины». Шевкиев ответил, что является гражданином Украины, здание принадлежит общественному фонду и не является государственным, и не ясно, почему они пришли спрашивать о флаге.
Сотрудники полиции ответили, что причиной визита стал звонок от неравнодушных граждан.
«А почему в течение 23 лет здесь (в Крыму – УНИАН) на митингах, на зданиях были флаги России, и для вас это не было причиной для визитов, а теперь вас смущает украинский флаг?» – таков был ответ Шевкиева.
Сотрудники полиции сказали, что должны составить протокол о поступившем сигнале и предупредили Шевкиева, что согласно действующему законодательству он имеет право отказаться от предоставления информации. Шевкиев воспользовался этим правом.
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Также сотрудники полиции предупредили о том, что флаг может стать причиной для различных провокаций и нападений на здание.
«Следить за порядком и наказывать провокаторов – это задачи полиции. В том, что вывешен флаг, нет нарушения ни законов Украины, ни законов России. А если будут провокации, то их предотвращение и наказание виновных – это задачи правоохранительных органов», – ответил глава фонда «Крым».