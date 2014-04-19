На здании Меджлиса в Крыму остается флаг Украины

Об этом пишет агентство «Крымские новости».

«Сегодня ко мне пришли сотрудники полиции Киевского района Симферополя (Акмесджита) и сказали, что к ним поступил сигнал о том, что на здании вывешен флаг Украины». Шевкиев ответил, что является гражданином Украины, здание принадлежит общественному фонду и не является государственным, и не ясно, почему они пришли спрашивать о флаге.

Сотрудники полиции ответили, что причиной визита стал звонок от неравнодушных граждан.

«А почему в течение 23 лет здесь (в Крыму – УНИАН) на митингах, на зданиях были флаги России, и для вас это не было причиной для визитов, а теперь вас смущает украинский флаг?» – таков был ответ Шевкиева.

Сотрудники полиции сказали, что должны составить протокол о поступившем сигнале и предупредили Шевкиева, что согласно действующему законодательству он имеет право отказаться от предоставления информации. Шевкиев воспользовался этим правом.

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Также сотрудники полиции предупредили о том, что флаг может стать причиной для различных провокаций и нападений на здание.

«Следить за порядком и наказывать провокаторов – это задачи полиции. В том, что вывешен флаг, нет нарушения ни законов Украины, ни законов России. А если будут провокации, то их предотвращение и наказание виновных – это задачи правоохранительных органов», – ответил глава фонда «Крым».