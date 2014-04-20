СНБО: информация о причастности «Правого сектора» к перестрелке в Славянске - провокация РФ

Информация, распространенная российскими СМИ, о причастности представителей «Правого сектора» к перестрелке в Славянске, в результате которой один человек погиб, а три были ранены, является российской провокацией, а ее назначение — показать, что ситуация в Украине не контролируемая.

Об этом написала на своей странице в Facebook заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Виктория Сюмар.

«Сообщение российских журналистов о перестрелке между якобы «Правым сектором» и «самозащитниками» в Славянске обосновано какими-то «визитками Яроша» и «неизвестным оружием», количество погибших, которое растет с каждым часом, какие-то «подробности» доказательств, которых никто не видел, - это идеальный образец российской пропаганды, который сегодня тиражируют достаточно много не только российских, но и иностранных СМИ», - написала Сюмар.

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По ее убеждению, замысел российских пропагандистов направлен на то, чтобы показать, что ситуация в Украине выходит из-под контроля даже на праздники, развернуть тезис о «гражданской войне» в Украине, осуществить очередную волну информподготовки для обоснования вторжения.

Также Сюмар просит представителей СМИ тщательно проверять информацию.

«Просьба к журналистам - проверять информацию вместо того, чтобы становиться инструментами в информационной войне против Украины, российские СМИ сегодня - главный источник дезинформации об Украине», - написала заместитель секретаря СНБО.

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«Готовим соответствующее обращение к ведущим мировым медиакомпаниям. ”Дезу” нужно блокировать, а не тиражировать. Ссылка на российские медиа должна стать примером ”некачественной журналистики”, учитывая то, как часто там подается откровенная ложь, необходимая для подтверждения идеологических мифов, придуманных для обслуживания заданий Кремля в контексте войны против Украины», - добавила Сюмар.

Как сообщал УНИАН, по данным МВД Украины, сегодня ночью в Славянске во время перестрелки между двумя группами граждан один человек погиб, а трое получили ранение.

«В городе Славянск Донецкой области 20 апреля около 3.00 на блокпосту между двумя группами граждан возникло вооруженное столкновение. В результате этого один человек погиб и три получили огнестрельные ранения. Потерпевшие госпитализированы», - говорится в сообщении МВД.

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В сообщении подчеркивается, что подробности данного инцидента уточняются.

Некоторые российские СМИ распространили информацию о причастности к перестрелке в Славянске представителей «Правого сектора».