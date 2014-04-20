Россия обвиняет "Правый сектор" в нарушении пасхального перемирия

В ночь на 20 апреля боевики "Правого сектора" нарушили пасхальное перемирие.

Об этом говорится в опубликованном сегодня заявлении Министерства иностранных дел Российской Федерации, посвященном "провокации в районе г.Славянск".

"В ночь на 20 апреля в Славянске было нарушено пасхальное перемирие. В результате вооруженного нападения боевиков так называемого «Правого сектора» погибли ни в чем неповинные мирные граждане", - подчеркивают в российском МИД.

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В ведомстве отмечают, что жители Славянска захватили автомобили нападавших, в которых было обнаружено оружие, карты аэрофотосъемки данного района, а также символика «Правого сектора».

"Российская сторона возмущена данной провокацией боевиков, которая свидетельствует о нежелании киевских властей обуздать и разоружить националистов и экстремистов", - добавляет МИД.

Как ранее сообщал УНИАН, сегодня ночью в городе Славянск Донецкой области во время перестрелки между двумя группами граждан один человек погиб, а трое получили ранения.