Литвин нашел пробел в Конституции

Лидер Блока Литвина Владимир ЛИТВИН считает, что Национальный конституционный совет должен разработать в новой редакции Основного Закона статьи с нормами прямого действия.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины, об этом В.ЛИТВИН сказал во время встречи Президента Виктора ЮЩЕНКО с лидерами политических партий (избирательных блоков политических партий), которые имеют депутатские фракции в Верховной Раде Украины. Встреча была посвящена созданию Национального конституционного совета.

В.ЛИТВИН заметил, что многие положения Основного Закона, который в свое время принимался как политический компромисс, содержат ссылку на законы, которые так и не были приняты. «Нам нужно учесть это обстоятельство, и сделать так, чтобы в новой редакции Конституции статьи имели норму прямого действия», – рекомендовал он.

По словам В.ЛИТВИНА, в результате работы Национального конституционного совета необходимо получить новую редакцию Конституции. Он пояснил, что изменения лишь к разделам, которые касаются разделения полномочий между органами государственной власти, вызовут негативную реакцию общества. В частности, необходимо подкрепить раздел о правах, свободах и обязанностях нормами об ответственности за нарушение гарантий таких прав и свобод.

В.ЛИТВИН указал на такой пробел в Конституции, как отсутствие положений, регулирующих процедуру принятия нового Конституционного закона.

В.ЛИТВИН предоставил также предложения относительно процедуры работы Национального конституционного совета, в частности, разделения его участников на рабочие группы, а также напомнил о необходимости установить временные границы этой работы. «Временная неопределенность может деморализовать, дезориентировать украинское общество и украинскую власть», – считает В.ЛИТВИН.

В свою очередь, лидер фракции Блока Юлии Тимошенко Иван КИРИЛЕНКО подтвердил позицию своей политической силы относительно необходимости проведения конституционных изменений. «Мы поддерживаем углубление конституционной реформы, ее продолжение», – заявил он. По словам И.КИРИЛЕНКО, БЮТ особенно обеспокоен дисбалансом полномочий между ветвями власти, что приводит к конфликтам между ними. Последующими конституционными изменениями этот недостаток необходимо минимизировать или сделать невозможным, считает И.КИРИЛЕНКО.

Лидер фракции блока «Наша Украина – Народная самооборона» Вячеслав КИРИЛЕНКО передал позицию своего блока относительно конституционной реформы и предлагаемого главой государства пути ее проведения. «Мы воспринимаем алгоритм работы, предложенный Президентом, в пределах Национального конституционного совета, поскольку он предусматривает все необходимые демократические процедуры», – заверил он.

В.КИРИЛЕНКО прогнозирует, что прохождение конституционных изменений в парламенте будет происходить с осложнениями из-за нехватки необходимых для их поддержки 300 голосов депутатов. «Это тот актив, который нам необходимо еще получить», – заявил он.

В то же время лидер фракции Коммунистической партии Петр СИМОНЕНКО заявил о намерениях его политической силы предложить на всеукраинский референдум альтернативный текст Основного Закона. Кроме того, его политическая сила намерена дополнить свои предложения относительно кандидатур в состав Национального конституционного совета. П.СИМОНЕНКО также считает необходимым детализировать процедуры и время работы совета.