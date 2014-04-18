90% задержанных в Мариуполе имели проблемы с законом

Об этом сообщили в пресс-службе МВД Украины, ссылаясь на заявление заместителя Министра внутренних дел Украины Сергея Ярового в эфире Эспрессо-ТВ.

"С 77 задержанных за нападение на воинскую часть в Мариуполе 17 привлекались к уголовной ответственности, а 90% от всех - неоднократно привлекались к административной ответственности",- сообщил Яровой.

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В частности, по словам правоохранителя, указанные лица имели проблемы с законом за хулиганство и управление транспортным средством в нетрезвом состоянии.

Также Яровой отметил, что среди тех двух, которые погибли во время этих событий, один отбывал наказание в виде лишения свободы в Российской Федерации, другой - обладал четырьмя единицами оружия.

Напомним, ночью, в ответ на атаку на военную часть Национальной гвардии в Мариуполе подразделения МВД провели операцию по локализации банды налетчиков, которые насчитывают около 300 человек. Во время атаки на военную часть были убиты трое нападавших, 13 ранены и задержаны 63

Позже стало известно, что 25 из 63 сепаратистов, которых задержали после попытки штурма части внутренних войск в Мариуполе, уже отпустили.