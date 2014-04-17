СМИ: Лавров и Керри провели переговоры тет-а-тет и продолжили второй раунд женевской встречи
Участники переговоров в Женеве по вопросу разрешения кризисной ситуации в Украине начали второй раунд и планируют сегодня обнародовать заявление.
Об этом сообщает польское агентство РАР со ссылкой на информацию DPA и AP.
Дипломатический источник сказал немецкому агентству, что переговоры с участием представителей США, Евросоюза, Украины и России, которые должны были завершиться около 15.00, были продолжены.
DPA отмечает, что, кроме этого, госсекретарь США Джон Керри и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров провели встречу с глазу на глаз.
Пресс-секретарь российского МИД сказал AP, что стороны работают над "базовым" заявлением, которую сегодня планируется обнародовать в Женеве.
Как сообщал УНИАН, четырехсторонняя встреча в Женеве с участием представителей Украины-ЕС-США-РФ продолжается более 4-х часов.
"Предстоящая пресс-конференция будет полезной”, - написало внешне-политическое ведомство США.