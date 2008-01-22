Ахметов говорит, что не отрекался от Януковича

Депутат Ринат Ахметов не заявлял о выходе из Партии регионов и прекращении своего депутатства в Верховной Раде.

Об этом "Украинской правде" сообщила его пресс-секретарь Елена Довженко.

"Слухи о выходе Рината Леонидовича из Партии регионов или его намерении прекратить депутатство не соответствуют действительности", - сказала Довженко.

Во вторник в некоторых интернет-изданиях появилась информация о том, что Ринат Ахметов объявил руководству Партии регионов о выходе из ее рядов и об отказе от мандата нардепа.