Ахметов говорит, что не отрекался от Януковича
15:12, 22 января 2008Политика
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"Все равно его не брошу, потому что он - хороший"
Депутат Ринат Ахметов не заявлял о выходе из Партии регионов и прекращении своего депутатства в Верховной Раде.
Об этом "Украинской правде" сообщила его пресс-секретарь Елена Довженко.
"Слухи о выходе Рината Леонидовича из Партии регионов или его намерении прекратить депутатство не соответствуют действительности", - сказала Довженко.
Во вторник в некоторых интернет-изданиях появилась информация о том, что Ринат Ахметов объявил руководству Партии регионов о выходе из ее рядов и об отказе от мандата нардепа.
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