Ющенко напомнил Януковичу, что в парламенте нет врагов

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал фракцию Партии регионов к конструктивной деятельности в Верховной Раде.

Как сообщает пресс-служба Президента, это В.ЮЩЕНКО подчеркнул на своей сегодняшней встрече с председателем фракции Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.

Президент подчеркнул, что в настоящее время оппозиция в украинском парламенте имеет все возможности для цивилизованной работы.

«Я не раз отмечал: в парламенте нет врагов, когда речь идет о национальных интересах», – сказал В.ЮЩЕНКО.

Также Президент отметил, что украинский парламент сегодня должен принять ряд законов по ключевым вопросам национального развития, а это требует стабильность в его работе.

Отдельное внимание стороны уделили теме бюджетного процесса.