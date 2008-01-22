Ющенко напомнил Януковичу, что в парламенте нет врагов
Президент встретился с лидером ПР
Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призвал фракцию Партии регионов к конструктивной деятельности в Верховной Раде.
Как сообщает пресс-служба Президента, это В.ЮЩЕНКО подчеркнул на своей сегодняшней встрече с председателем фракции Партии регионов Виктором ЯНУКОВИЧЕМ.
Президент подчеркнул, что в настоящее время оппозиция в украинском парламенте имеет все возможности для цивилизованной работы.
«Я не раз отмечал: в парламенте нет врагов, когда речь идет о национальных интересах», – сказал В.ЮЩЕНКО.
Также Президент отметил, что украинский парламент сегодня должен принять ряд законов по ключевым вопросам национального развития, а это требует стабильность в его работе.
Отдельное внимание стороны уделили теме бюджетного процесса.