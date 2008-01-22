Регионал Головатый стал начальником Северинсен и Вольвенд

За демократией в Украине теперь будет следить Сергей Головатый. Отныне он - председатель мониторингового комитета Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Информацию об этом подтвердил сам Головатый. А вчера его избрали еще и вице-президентом ПАСЕ, сообщает 5 канал.

Мониторинговый комитет следит за тем, как страны-члены Совета Европы придерживаются своих обязательств в области демократии и прав человека. Обычно мониторят новичков. Но Украина известна тем, что к ней эту процедуру применяют уже 10 лет подряд - со времени вступления ее в ПАСЕ.