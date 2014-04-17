Пограничники патрулируют морское побережье, чтобы не допустить высадки российского десанта

Украинские пограничники патрулируют морское побережье с целью предотвращения высадки десантных групп РФ на материковую часть Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил начальник отдела связей с общественностью Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

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По его словам, с целью недопущения высадки диверсантов на материковую часть Украины 5 кораблей тактической группы пограничной береговой охраны патрулируют участок Азовского моря от Новоазовска до Мариуполя. Такие же мероприятия проводятся вдоль береговой линии Черного моря, сказал Слободян.