Донецкий мэр «чисто конкретно» поговорил с Лужковым

Донецкий городской председатель Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО утверждает, что на встрече с мэром Москвы Юрием ЛУЖКОВЫМ шел "очень серьезный конструктивный разговор".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЛУКЬЯНЧЕНКО сообщил журналистам сегодня на пресс-конференции в Донецке, комментируя свою поездку в Москву 16 января, где вместе с мэрами Днепропетровска, Харькова, Запорожья и других городов Украины встретился с Ю.ЛУЖКОВЫМ.

"Мы на протяжении часа вели очень серьезный конструктивный разговор по выполнению планов социально-экономического развития, по развитию городских инфраструктур, подвели итоги 2007 года, и каждый поделился, чем будет заниматься в 2008 году. Разговор шел чисто конкретный", - сказал мэр Донецка.

По его словам, на встрече "цифры бюджета оговаривались". "Я могу назвать сегодня бюджет Москвы - 41,8 миллиарда долларов. Это сродни бюджету нашего государства Украина, наверное, чуть-чуть больше", - отметил А.ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Он также сообщил, что Донецк будет принимать участие в одной из номинаций конкурса "Лучший город СНГ".

"Когда будет объявлен формат конкурса, мы обязательно будем участвовать", - заключил мэр Донецка.