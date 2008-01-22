Горбулин рассказал, чем будет заниматься Богатырева в Москве - без политики

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Владимир ГОРБУЛИН не видит политического подтекста в вопросе относительно подготовки секретарем СНБО Раисой БАГАТЫРЁВОЙ визита Виктора ЮЩЕНКО в Москву.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ГОРБУЛИН сказал в интервью журналистам.

По его словам, на секретаре СНБО «лежат все организационные вопросы», поэтому вполне логично, что именно она будет заниматься организационными вопросами заседания комиссии “Ющенко-Путин”.

«Ничего политического здесь нет, всем бы хотелось, чтобы что-то было политическим», - сказал В.ГОРБУЛИН.

Отвечая на вопрос журналистов, отрицает ли он, что сегодня существует определенный конфликт между Виктором ЮЩЕНКО и Юлией ТИМОШЕНКО, В.ГОРБУЛИН сказал, что он не будет этого комментировать. «Я этого не знаю», - сказал В.ГОРБУЛИН.

Как сообщал УНИАН, 16 января Посольство РФ в Украине распространило информацию, что с целью подготовки второго заседания Межгосударственной российско-украинской комиссии во главе с президентами двух стран, которое запланировано на 12 февраля с.г., глава правительства Российской Федерации Виктор ЗУБКОВ готов принять в Москве 23 января премьер-министра Украины Юлию ТИМОШЕНКО.

17 января пресс-служба Президента Украины распространила информацию, что в Секретариате Президента отсутствует информация о планах Ю.ТИМОШЕНКО осуществить рабочий визит в Москву 23 января с.г.

21 января пресс-служба Президента сообщила, что 28-30 января состоится рабочая поездка в Москву секретаря СНБО Р.БОГАТЫРЁВОЙ для подготовки визита Президента Украины В.ЮЩЕНКО, где 12 февраля состоится второе заседание украинско-российской межгосударственной комиссии, - о чем было договорено во время телефонного разговора В.ЮЩЕНКО и Президента РФ Владимира ПУТИНА.

В то же время в сообщении говорилось, что премьер-министр Украины Ю.ТИМОШЕНКО осуществит визит в Российскую Федерацию во второй декаде февраля.