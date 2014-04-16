Власти Тернополя настаивают на восстановлении военных частей на Западной Украине

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе областной организации ВО «Свобода», с соответствующим обращение они обратились в Министерство обороны.

В нем напоминается, что еще 23 ноября 2012 года городской совет Тернополя обращался к руководству государства относительно недопущения расформирования 11-й гвардейской артиллерийской бригады, которая базировалась в Тернополе.

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«Тогда, к сожалению, к нам не прислушивались. 24 марта городской совет повторно обращался по этому поводу к и.о. министра обороны Игорю Тенюху с аналогичной просьбой. Имеем надежду, что в этот раз нас услышат», – комментирует обращение Надал.

Он отметил, что в Тернополе есть надлежащая материально-техническая база и учебный центр на территории бывшей воинской части.

На оперативность принятие решения рассчитывает и председатель ОГА.

«При правлении режима Януковича целенаправленно разваливалась армия, в частности, и на западе Украины. Мы остались практически без воинской части, поэтому выступаем за ее возвращение. Сейчас очень нелегкое время, когда враг захватил украинский Крымский полуостров и уже зарится на наш восток. Но Министерство обороны еще не дало своего официального ответа. Надеемся, что ответ будет однозначно позитивным. По крайней мере, мы на этом настаиваем!», – сказал Сиротюк.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2012 года Тернопольский городской совет на очередной сессии принял обращение к тогдашнему президенту Украины Виктору Януковичу и министру обороны Украины Дмитрию Саламатину, в которой выразил обеспокоенность в связи с тем, что 11-я Тернопольская отдельная гвардейская артиллерийская Киевская орденов Красного Знамени и Богдана Хмельницкого 2-й степени бригада, которая расположена в Тернополе, не включена в перспективный состав Вооруженных Сил Украины. Депутаты призвали с целью укрепления обороноспособности государства принять решение о сохранении 11-й гвардейской артиллерийской бригады в составе ВСУ. Несмотря на данное обращение, бригада была расформирована 31 декабря 2013 года.