Минобороны признало факт захвата бронетехники российскими террористами

Сегодня, 16 апреля, в город Краматорск Донецкой области вошли шесть единиц бронетехники Вооруженных Сил Украины (БМД), которые действовали по плану антитеррористической операции.

В центре города движение колонны заблокировали местные жители, среди которых были замечены представители российских диверсионно-террористических групп. В результате блокирования экстремисты захватили технику, и колонна направилась в сторону Славянска.

По состоянию на 15.00 16 апреля бронетехника располагается неподалеку от одного из административных зданий в центре Славянска. Вблизи него находятся вооруженные лица в военных мундирах, которые не имеют отношения к Вооруженным Силам Украины.

Информация относительно места пребывания украинских военнослужащих уточняется.