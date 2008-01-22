Кличко: Киеву нужен мэр, которого не посмеют тронуть

Лидер фракции Блока Кличко в Киевском совете Виталий КЛИЧКО заявляет, что "по-мужски понимает" министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО в отношении его поведения с мэром столицы Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ, но не считает приемлемыми силовые методы в политике.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Я всегда был против силовых методов в политике», - отметил В.КЛИЧКО, но при этом сознался, что «десятки раз ловил себя на мысли пойти тем самым путем, которым пошел Юрий ЛУЦЕНКО».

«Но понимаю, что ситуацию в Киеве данный поступок разрешить не сможет», - продолжил он, добавив: «Хотя по-мужски я его понимаю».

«Я твердо убежден, что Киеву нужен другой мэр. Такой, которого тронуть бы не смогли», - отметил В.КЛИЧКО.

Как сообщал УНИАН, 18 января после заседания СНБО между Ю.ЛУЦЕНКО и Л.Черновецким произошла драка.

По словам Ю.ЛУЦЕНКО, еще во время заседания Совета нацбезопасности и обороны мэр обвинил его в вымогании земли якобы для работников милиции и угрозах арестовать сына Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО, если земля не будет выделена.

Ю.ЛУЦЕНКО заявил, что это откровенная ложь, и что после окончания СНБО, когда Президент Украины ушел, он заявил Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ, что тот “лгун и просто подлюга, и так нормальные люди не делают”.

“После этого, - сказал министр, - господин ЧЕРНОВЕЦКИЙ коварно ударил меня по колену”. В ответ, по словам Ю.ЛУЦЕНКО, он дал Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ пощечину – “мужскую, открытую”.

“Я не собираюсь извиняться, я поступил как человек, как гражданин, как ЛУЦЕНКО”, - заявил министр внутренних дел.

Вместе с тем Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ заявил, что Ю.ЛУЦЕНКО ударил его кулаком в лицо и в пах.