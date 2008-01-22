Червоненко ушел из гонщиков, потому что его назначили крайним

“Я прекращаю выступления в роли гонщика и начинаю работу с Евро-2012, - сообщил на пресс-конференции, посвященной итогам выступления украинской команды Chervonenko Racіng на гонке 24 h Dubaі Евгений Червоненко. - Я прекрасно понимаю, что назначен крайним по Евро-2012, однако к такой ответственности я готов. Евро-2012 - главная гонка моей жизни, это проект национальной идеи, которая объединит страну”, - сообщаетофициальный сайт НУ-НС со ссылкой на Корреспондент.net.

“Не секрет, что из государственного бюджета на подготовку к Евро-2012 будет выделено 15-18 миллиардов гривен, еще 4 миллиарда - из местных бюджетов, еще 103 миллиарда - иностранные инвестиции, - отметил Червоненко. - И на сегодня иностранцы готовы инвестировать, однако они требуют стабильности и прозрачности в принятии решений, именно это мы и должны сделать”.

“Нацагентство (по Евро-2012) - это концентрация в одном месте идеологий Евро-2012, а то, как говорят, у семи нянек - дитя без глаза. Это, собственно, и доказали первые девять месяцев подготовки”, - заявил он.

Экс-губернатор Запорожской области, мастер спорта международного класса по автоспорту, вице-президент федерации стендовой стрельбы Евгений Червоненко в конце 2007 года был назначен председателем Национального агентства по вопросам подготовки и проведения чемпионата Европы по футболу 2012 года. Отныне он будет организовывать проведение в Украине матчей финальной части Чемпионата Европы 2012 года.