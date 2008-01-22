Ермолаев считает, что Ющенко своевременно исправил ошибку

Руководитель Центра прикладных политических исследований «Пента» Андрей ЕРМОЛАЕВ считает логичным решение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО вывести из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины глав областных государственных администраций.

Об этом он заявил сегодня в комментарии корреспонденту УНИАН, комментируя соответствующий указ главы государства.

По словам А.ЕРМОЛАЕВА, Президент исправил свою ошибку, допущенную в 2006 году.

В частности, считает политолог, «глава государства, беспокоясь о раскладе сил СНБО, пытался обеспечить себе постоянное большинство за счет чиновников низшего государственного уровня».

По словам А.ЕРМОЛАЕВА, СНБО является совещательным органом, в состав которого входят руководители высшего уровня, нежели губернаторы. «Появление там чиновников низшего уровня, тем более субординированных Кабинету министров, определенным образом нивелировало и статус, и характер работы СНБО», - считает он. Поэтому, по мнению А.ЕРМОЛАЕВА, соответствующий указ Президента является «просто своевременным исправлением ошибки».

Отвечая на вопрос, может ли быть связано это решение Президента со столкновением между министром внутренних дел Юрием ЛУЦЕНКО и мэром Киева Леонидом ЧЕРНОВЕЦКИМ на последнем заседании СНБО, А.ЕРМОЛАЕВ отметил, что если «после каждого мордобития будут происходить изменения в структурах власти, то такому государству грош цена».

Как сообщал УНИАН, 21 января Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим указом вывел из состава Совета национальной безопасности и обороны Украины глав областных государственных администраций, а также глав государственных городских администраций Киева и Севастополя.