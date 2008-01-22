Шуфрич назвал условия голосования ПР за отмену неприкосновенности

Регионал Нестор Шуфрич утверждает, что фракция Партии регионов в Верховной Раде готова проголосовать за отмену депутатской неприкосновенности. Правда, при этом непременным условием участия ПР в голосовании политик назвал одновременную отмену неприкосновенности также Президента и судей, сообщает сайт ПР.

При этом нардеп отметил, что многие депутаты-члены фракции блока «Наша Украина - Народная Самооборона» разделяют такую позицию.

Оценивая возможность рассмотрения в Верховной Раде законопроекта об отмене депутатской и президентской неприкосновенности, который был принят депутатами парламента V созыва в первом чтении, Нестор Шуфрич допустил, что он может быть проголосован депутатами парламента нынешнего созыва уже во втором чтении.

«Если у оранжевых хватит ума признать этот законопроект легитимным, мы можем приступить к этапу голосования по нему в 300 голосов», - сказал он.