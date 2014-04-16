В Одессе активисты готовятся встречать сепаратистов

Одесситы готовятся к возможной атаке пророссийских сторонников. В городе приняты беспрецедентные меры по обороне, сообщает 048.ua.

Как в своем фейсбуке написала активистка Зоя Казанжи, в Одессе разворачиваются блок-посты.

«Это стационарные укрепления со всем необходимым. Мобилизация добровольцев, экспресс-подготовка и инструктаж осуществляются со вчерашнего дня. Занимаются специалисты.

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Силовики в Одессе тоже работают. Не верьте, если кто-то говорит, что город "сдают".

Уже осуществляется патрулирование Автомайданом города в круглосуточном режиме. Организованы мобильные группы, есть маршруты и прочее.

Заканчивается экипировка одесской Самообороны. 14 апреля, в 18.30 часов, был размещен номер карточки с просьбой помочь в приобретении бронежилетов. По состоянию на сегодня, на 16.30 часов, на счету + те деньги, что передавали лично, образовалось - 53 900 гривень. Бронежилеты для Самообороны в количестве 30 штук уже едут в Одессу. На их приобретение было потрачено 33 000 гривень. Остаток - 20 900 гривень. Ищем (нашли) и заказываем ещё, потому как надо. Оказывается, бронежилеты в Украине расхватывают, как горячие пирожки. Их не успевают шить.

Деньги пришли из Одессы (наибольшие суммы), Вены, Киева, Львова, Днепропетровска и, Внимание! - Москвы и Санкт-Петербурга! Но большинство сумм сопровождались фамилиями. Всем - спасибо!"

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Какзанжи также пишет: "Большое количество одесситов оказывают помощь - материальную, финансовую, ресурсную - любую! Несколько тысяч мужчин активно занимаются работой в сфере безопасности. Организованы бесплатные медицинские занятия для желающих. Волонтёры занимаются организацией питания на блок-постах. Покупают бензин и телефонные карточки.

Всё происходит со вчерашнего дня. Все работают в круглосуточном режиме. Мы успели очень многое.

У нас нет местного Коломойского, нам не на кого надеяться, поэтому мы сами. Одесситы действительно невероятные!"

Антимайдан прошлой ночью заявил о блокировании города и провозглашении Одесской народной Республики.