В Одессе создали штаб обороны области и батальон территориальной самообороны

В Одессе создан штаб обороны Одесской области и батальон территориальной самообороны.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Евромайдан-Одесса.

«У нас создан Штаб обороны Одесской области. Активисты работают. Создан батальон территориальной самообороны, координационный центр со всеми патриотическими силами», - сообщили в пресс-службе.

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В пресс-службе добавили, что также открыт банковский счет, на который желающие могут перечислять посильную денежную помощь для поддержки этого общественного движения. Кроме того, с 14 апреля местный Майдан отменил все свои вечерние собрания на Приморском бульваре, возле памятника Дюку, чтобы избежать возможных провокаций.

«Будем проводить в воскресенье митинг и марш», - пояснили в пресс-службе.

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В пресс-службе также отметили, что активисты сейчас «определяются с помещением, но адрес широко афишироваться не будет во избежание нападений на штаб со стороны Антимайдана».