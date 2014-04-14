Турчинов уже согласен на референдум о федерализации

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сказал на заседании Согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

Читайте такжеТурчинов призывает украинцев на востоке не быть инструментом в войне против родной страныОн отметил: “Мы не против того, чтобы проводился референдум. Более того, я убежден, что подавляющее большинство украинцев на этом референдуме, который может, когда парламент примет соответствующее решение, состояться вместе с президентскими выборами, подавляющее большинство украинцев выскажется за неделимую независимую демократическую и унитарную Украину”.

Турчинов убежден, что сегодня украинцы готовы “дать отпор агрессору, который посягает на нашу территориальную целостность”.