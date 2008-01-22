Россия нарвалась на еще один дипломатический скандал

Между Латвией и Россией назревает дипломатический конфликт.

Как передает NEWru, Министерство иностранных дел Латвии заявило, что высылает российского дипломата за действия, несовместимые с дипломатическим статусом.

В ответ официальный представитель МИД РФ Михаил КАМЫНИН заявил, что российская сторона анализирует обстоятельства решения латвийских властей о выдворении российского дипломата и оставляет за собой право на ответные меры.

"Сейчас мы анализируем обстоятельства этого недружественного шага и оставляем за собой право на адекватные ответные меры", - говорится в комментарии М.КАМЫНИНА. Как подчеркивается в документе, "вызывает недоумение решение латвийских властей об объявлении персоной нон-грата одного из сотрудников посольства России в Риге".

Посол РФ в Риге Виктор КАЛЮЖНЫЙ накануне был вызван в латвийский МИД, где ему вручили соответствующую ноту. В ней, по данным агентства BNS, говорилось, что на основании информации органов госбезопасности латвийский МИД констатировал, что один из дипломатов Посольства России занимался деятельностью, не совместимой со статусом дипломата, и пребывание этого дипломата в Латвии, как считают власти, создает угрозу безопасности государства.

Дипломат должен покинуть Латвию в течение 48 часов. Имя его пока не называется.

Накануне министр иностранных дел Латвии Марис РИЕКСТИНЬШ сообщил, что выдворенный из Латвии российский дипломат - посольский работник среднего ранга.