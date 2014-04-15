Партия регионов присоединилась к заявлению Януковича

В заявлении, опубликованном на партийном сайте в понедельник, 14 апреля, регионалы называют их "преступными", говорится в сюжете ТСН.19:30.

Напомним, что за день до этого, 13 апреля, с таким же призывом к армии - не выполнять приказов руководства - обратился Виктор Янукович. Беглец появился на очередной пресс-конференции в российском Ростове-на-Дону в компании с бывшими прокурором Пшонкой и главой МВД Захарченко.

Сейчас на востоке Украине происходят сепаратистские беспорядки, которыми руководят российские спецназовцы. Вчера они не таясь, позировали перед журналистами в Славянске. Также недавно выяснилось, что российские СМИ еще год назад опубликовали сюжет о вновь созданный отряд российских спецназовцев "для выполнения нелегальных задач за рубежом". В эти задачи, в частности, входит дестабилизация ситуации в соседних странах, устранение неугодных лидеров и т.д.