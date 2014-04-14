Возле здания исполкома в Славянске появились "зеленые человечки"

Сегодня утром в Славянске появились люди в камуфляже с автоматами возле здания исполкома. Журналисты долго не решались вести фото, видеосъёмку этих людей. Но, как оказалось, напрасно. Мужчины разрешили не только фотографировать себя, но и прокомментировали кто они такие и какая их миссия в городе, сообщает slavgorod.com.ua.

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Один из мужчин рассказал, что они и есть те самые «вежливые зелёные человечки» которых не так давно наблюдали по телевизору в Крыму. На вопрос об их национальности они ответили, что являются украинцами. «Человечки» рассказали, что прибыли в Славянск для «обеспечения светлого будущего горожан».

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