Янукович просит не стрелять в «украинский народ»

Об этом он заявил в своем выступлении в Ростове-на-Дону в воскресенье вечером, передает ИТАР-ТАСС.

Янукович заявил, что новая власть Украины будет нести уголовную ответственность.

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«Украина одной ногой вступила в гражданскую войну», - сказал Янукович.

«Украина движется к банкротству, народ страны никогда не примет такой диктат, особенно диктат националистов», - заверил Янукович.

Он считает, что «сегодня для Украины важны не скорейшие выборы, а диалог».