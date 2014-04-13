Янукович просит не стрелять в «украинский народ»
21:54, 13 апреля 2014Политика
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Отстраненный от должности президента Виктор Янукович просит военнослужащих Украины не выполнять "преступные приказы", не стрелять в украинский народ.
Янукович: Украина одной ногой вступила в гражданскую войну / REUTERS
Об этом он заявил в своем выступлении в Ростове-на-Дону в воскресенье вечером, передает ИТАР-ТАСС.
Янукович заявил, что новая власть Украины будет нести уголовную ответственность.
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«Украина одной ногой вступила в гражданскую войну», - сказал Янукович.
«Украина движется к банкротству, народ страны никогда не примет такой диктат, особенно диктат националистов», - заверил Янукович.
Он считает, что «сегодня для Украины важны не скорейшие выборы, а диалог».
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