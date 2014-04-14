Для одновременного с выборами Всеукраинского референдума нужен специальный закон - ЦИК

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Охендовский заявил сегодня во время брифинга после заседания ЦИК.

“ЦИК готова обеспечить подготовку к проведению Всеукраинского референдума, в том числе и 25 мая 2014 года, при условии внесения соответствующих изменений в действующее законодательство”, - сказал Охендовский, добавив, что действующий закон о Всеукраинском референдуме предусматривает, что сам референдум проводится в последнее воскресенье 50-дневного срока со дня принятия решения о его назначении.

Охендовский заметил, что до 25 мая осталось лишь 40 дней.

Читайте такжеВ Минюсте объяснили, почему в Киеве заговорили о референдуме

“Абсолютно очевидно, что без внесения соответствующих изменений в закон о Всеукраинском референдуме, или без принятия специального закона, на основании которого можно было бы провести референдум 25 мая, проведение такого референдума будет под большим вопросом. Я думаю, что ЦИК абсолютно ничего не помешает провести референдум, если Верховная Рада сможет принять необходимый законодательный акт относительно проведения референдума 25 мая 2014 года... В частности, можно было бы пойти по пути принятия специального закона о референдуме или опросе 25 мая”, - сказал Охендовский.

Председатель ЦИК отметил, что в случае, если будет принят специальный закон о Всеукраинском референдуме 25 мая, то в нем, в первую очередь, необходимо было бы урегулировать такие вопросы: во-первых, процесс Всеукраинского референдума должен начинаться на следующий день со дня принятия соответствующего решения, сроки подготовки Всеукраинского референдума должны быть существенно сокращены.

Во-вторых, по словам Охендовского, было бы целесообразно принять решение, в соответствии с которым территориальные округа и избирательные участки для проведения Всеукраинского референдума не образуются, а использовать те территориальные округа и избирательные участки, которые уже существуют на постоянной основе и которые будут использованы для подготовки и проведения выборов президента.

В-третьих, необходимо предусмотреть на уровне закона, что подготовка и проведение референдума будут осуществляться теми же ОИК и УИК, которые будут существовать и функционировать для проведения выборов президента 25 мая 2014 года.

Охендовский также отметил, что ЦИК не является субъектом инициирования Всеукраинского референдума, потому будет готовить референдум по тем вопросам, которые будут вынесены на Всеукраинский референдум соответствующими органами, которые Конституцией Украины и законами Украины наделены соответствующими полномочиями.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 14 апреля, председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов не исключил, что в случае принятия парламентом решения, вместе с президентскими выборами может быть проведен референдум относительно унитарности Украины.

Он отметил: “Мы не против того, чтобы проводился референдум. Более того, я убежден, что подавляющее большинство украинцев на этом референдуме, который может, когда парламент примет соответствующее решение, состояться вместе с президентскими выборами, подавляющее большинство украинцев выскажутся за неделимую независимую демократическую и унитарную Украину”.