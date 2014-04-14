Стало известно, когда начнет "полноценно функционировать" граница между Украиной и Крымом

Граница между Украиной и Россией начнет полноценно функционировать в Крыму с 25 апреля. Об этом сообщил журналистам и.о. начальника погранслужбы Крыма Андрей Панов, передает ИТАР-ТАСС.

По его словам, "на сегодняшний день пограничная служба (Крыма) осуществляет контроль в 27 пунктах пропуска, дополнительно развернуты на северном направлении еще три автомобильных пункта пропуска и два железнодорожных - это Армянск и Джанкой". "К 25 апреля начинаем работать полноправно и в полном объеме", - сказал Панов.

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Представитель погранслужбы подчеркнул, что ситуация на границе абсолютно спокойная. "Никаких ограничений мы не вводим, надеемся, что наши коллеги с украинской стороны будут тоже проводить соответствующие мероприятия", - сказал он.

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И.о. начальника Управления ФМС по самопровозглашенной республике Крым Петр Ярош также отметил, что "с 25 апреля открывается государственная граница". "Мы сейчас будем обсуждать, как пересекать границу, выдачу миграционных карт", - сказал он. По его словам, эти вопросы будут обсуждаться на совещании под руководством нелегитимного вице-премьера республики Ольги Ковитиди. "Также будет решаться вопрос - как пересекать границу жителям Крыма, которые не успели получить российские паспорта, но зарегистрированы на территории республики Крым", - добавил Ярош.