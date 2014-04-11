Пьяный российский военный с автоматом попытался вторгнуться на Херсонщину
12:21, 11 апреля 2014Политика
0 0
10 апреля на контрольном пункте «Чонгар» сотрудники Службы безопасности Украины и Государственной пограничной службы задержали военнослужащего Вооруженных Сил Российской Федерации.
Пограничники задержали вооруженного российского военного / СБУ
Как сообщает пресс-служба СБУ, российский военнослужащий пытался попасть с территории Автономной Республики Крым в Херсонскую область.
Читайте такжеУкраина усилила режим на границе с Крымом - Ярема
У злоумышленника изъято автоматическое оружие (АКС), 4 магазина и две коробки с патронами, штык-нож, сигнальную мину. При этом был задержанный был в нетрезвом состоянии.
Сейчас с ним проводятся соответствующие оперативно-следственные действия.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter