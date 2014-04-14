В результате штурма милиции в Горловке 2 человека получили огнестрельные ранения

15:12, 14 апреля 2014
Политика
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В результате штрума Горловской милиции есть первые жертвы.

В результате штурма здания управления милиции в Горловке пострадали 3 человека / Алексей Кравцов

В результате штурма здания Горловского ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области представителями сепаратистов 14.04.2014 за помощью к медикам обратились 3 человека.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.

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«В результате штурма здания Горловского ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области представителями сепаратистов 14 апреля за помощью к медикам обратились 3 человека. Из них 2 – с огнестрельными ранениями, 1 – с черепно-мозговой травмой», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Горловке Донецкой области, несмотря на оказываемое правоохранителями сопротивление, сепаратистами захвачено городское управление милиции.

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