В результате штурма милиции в Горловке 2 человека получили огнестрельные ранения

В результате штурма здания Горловского ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области представителями сепаратистов 14.04.2014 за помощью к медикам обратились 3 человека.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой областной государственной администрации.

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«В результате штурма здания Горловского ГУ ГУМВД Украины в Донецкой области представителями сепаратистов 14 апреля за помощью к медикам обратились 3 человека. Из них 2 – с огнестрельными ранениями, 1 – с черепно-мозговой травмой», - сказано в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в Горловке Донецкой области, несмотря на оказываемое правоохранителями сопротивление, сепаратистами захвачено городское управление милиции.