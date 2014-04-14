В Горловке сепаратисты штурмуют милицию (онлайн - трансляция)

Они требуют, чтобы милиция подчинилась им.

Правоохранители забаррикадировались и готовятся отбивать возможный штурм. Сепаратисты перекрыли проспект Ленина. Движение на нем стоит, сообщают Новости Донбасса.

Накануне вечером в городской совет Горловки проникли несколько сепаратистов. Они говорят, что их целью является защита здания. Сепаратисты переночевали в нем.