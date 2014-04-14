В Горловке сепаратисты штурмуют милицию (онлайн - трансляция)
11:59, 14 апреля 2014Политика
1 0
Сегодня в Горловке около 150 сепаратистов пытаются проникнуть в городской отдел милиции.
Они требуют, чтобы милиция подчинилась им.
Правоохранители забаррикадировались и готовятся отбивать возможный штурм. Сепаратисты перекрыли проспект Ленина. Движение на нем стоит, сообщают Новости Донбасса.
Накануне вечером в городской совет Горловки проникли несколько сепаратистов. Они говорят, что их целью является защита здания. Сепаратисты переночевали в нем.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter