В Горловке сепаратисты штурмуют милицию (онлайн - трансляция)

11:59, 14 апреля 2014
Политика
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Сегодня в Горловке около 150 сепаратистов пытаются проникнуть в городской отдел милиции.

Они требуют, чтобы милиция подчинилась им.

Правоохранители  забаррикадировались и готовятся отбивать возможный штурм. Сепаратисты перекрыли проспект Ленина. Движение на нем стоит, сообщают Новости Донбасса.

Накануне вечером в городской совет Горловки проникли несколько сепаратистов. Они говорят, что их целью является защита здания. Сепаратисты переночевали в нем.

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