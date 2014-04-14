Турчинов говорит, что ситуация на Донбассе стабилизируется при поддержке местных

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня во время Согласительного совета парламента.

Спикер напомнил, что в Донецком регионе состоялся рядтеррористических актов и захватов административных зданий.

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“В том числе, от рук террористов пострадали как правоохранители, так и гражданское население. На руках террористов уже кровь”, - подчеркнул Турчинов.

Он заметил, что, согласно решению СНБО, будет начата широкомасштабная антитеррористическая операция с привлечением Вооруженных сил Украины.

“Это решение полностью соответствует украинскому законодательству, в частности законодательству, регулирующему деятельность государства в борьбе с терроризмом», - сказалТурчинов.

Как сообщалось, 13 апреля Турчинов объявил ультиматум сепаратистам, которые в восточных областях Украины захватили административные здания. Он призвал до утра 14 апреля освободить помещения власти и силовых ведомств.