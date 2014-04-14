В Славянске жертвами террористов стали четыре человека
09:43, 14 апреля 2014Политика
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Жители города боятся выходить на улицы.
Ситуация в Славянске остается напряженной / REUTERS
В Славянске Донецкой области от рук боевиков погибли четверо людей, пишет ТСН.ua.
Двух офицеров СБУ застрелили на блок-посту на подъезде к городу, а машину с гражданскими расстреляли прямо посреди улицы.
В Славянске на сегодня закрыли школы и детсады, сообщается в сюжете ТСН.Ранок.
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Ситуация в городе напряженная. Жители города лишний раз не выходят на улицы.
В свою очередь, сепаратисты готовятся к возможному штурму.
Напомним, в субботу группа боевиков захватила отдел милиции в Славянске.
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