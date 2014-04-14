Турчинов обсудит ситуацию в Украине с генсеком ООН
Турчинов отметил, что сейчас Россия “неадекватно реагирует” на решение украинской власти относительно событий на Востоке Украины.
Исполняющий обязанности президента Украины, председатель Верховной Рады Александр Турчинов сообщил, что сегодня в 12.00 он будет иметь телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Пан Ги Муном относительно нынешних событий в Украине.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом Турчинов сказал во время Согласительного совета руководителей фракций и комитетов парламента.
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Турчинов отметил, что пока Россия “неадекватно реагирует” на решение украинской власти относительно событий на Востоке Украины.
“Что еще раз подтверждает, что на Донбассе не идет противостояние украинцев с украинцами, а идет уже скрытая и не скрытая агрессия Российской Федерации против нашей страны. Россия уже публично поддерживает тех, кого она финансирует... кого она фактически и забрасывает на нашу территорию. Она поддерживает террористические акты, убийства правоохранителей и граждан, и уже это делает публично”, - сказал спикер.
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Он отметил, что Россия обратилась в Совет безопасности Организации Объединенных Наций, и “им уже вчера представители цивилизованных стран давали публичный отпор”.
“В связи с обращением, в 12 часов у меня будет прямой телефонный разговор с генсеком ООН”, - сказал Турчинов.