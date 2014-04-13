Генсек ООН: беспорядки на востоке Украины не послужат интересам ни одной из сторон

Генеральный секретарь подчеркнул, что «дальнейшие беспорядки не послужат интересам ни одной из сторон».

Глава ООН призвал все стороны добиваться стабилизации ситуации, придерживаться норм закона и проявлять максимальную сдержанность. Читайте такжеПан Ги Мун раскритиковал ядерные государства за нарушение гарантий безопасности Украины

«Пан Ги Мун вновь призвал к срочному и конструктивному диалогу, направленному на деэскалацию ситуации и разрешение разногласий», - говорится в его заявлении, размещенном на сайте организации.

Генсек заявил, что ООН готова продолжать поддерживать усилия по мирному урегулированию кризиса, с которым столкнулась Украина.