Генсек ООН: беспорядки на востоке Украины не послужат интересам ни одной из сторон
08:20, 13 апреля 2014Политика
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Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун заявил, что глубоко обеспокоен ухудшением ситуации на востоке Украины и растущей опасностью насильственных столкновений.
Генсек ООН: беспорядки на востоке Украины не послужат интересам ни одной из сторон /REUTERS
Генеральный секретарь подчеркнул, что «дальнейшие беспорядки не послужат интересам ни одной из сторон».
Глава ООН призвал все стороны добиваться стабилизации ситуации, придерживаться норм закона и проявлять максимальную сдержанность. Читайте такжеПан Ги Мун раскритиковал ядерные государства за нарушение гарантий безопасности Украины
«Пан Ги Мун вновь призвал к срочному и конструктивному диалогу, направленному на деэскалацию ситуации и разрешение разногласий», - говорится в его заявлении, размещенном на сайте организации.
Генсек заявил, что ООН готова продолжать поддерживать усилия по мирному урегулированию кризиса, с которым столкнулась Украина.
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