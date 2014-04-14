В ЦРУ опровергли информацию о влиянии Бреннана на решение украинских властей

Об этом представитель ведомства Тод Эбиц заявил в воскресенье газете Los Angeles Times, сообщает ИТАР-ТАСС.

Издание при этом подчеркнуло, что Эбиц отказался от комментариев относительно самой поездки Бреннана в Украину, оставив без ответа вопрос, имела она место или нет.

"Утверждения о том, что директор Бреннан подтолкнул украинские власти к проведению тактической операции на территории страны, являются абсолютной неправдой, - указал Эбиц. - Как и другие представители властей США Бреннан убежден, что только дипломатические методы являются единственно верным путем для урегулирования конфликта между Москвой и Киевом".

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Ранее Виктор Янукович заявил, что решение о силовой операции было принято киевскими властями после встреч директора ЦРУ Джона Бреннана с Турчиновым, Аваковым, Наливайченко и другими представителями новых властей Украины. "Бреннан фактически санкционировал применение оружия и спровоцировал кровопролитие в Украине", - заявил Янукович.

По его словам, США напрямую причастны к событиям в Украине, они "несут свою долю ответственности за развязывание гражданской войны" в этой стране.