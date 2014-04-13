Турчинов призывает украинцев на востоке не быть инструментом в войне против родной страны

Об этом он сказал в телеобращении к украинскому народу.

«Я обращаюсь ко всем соотечественникам на Востоке нашей страны - не будьте инструментами в циничной и чужой войне против собственной страны. Не поддерживайте тех , кто хочет разрушить мир и спокойствие и толкает ваш регион в пучину экономической катастрофы, в бездну гражданского противостояния», - в частности, сказал Александр Турчинов.

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В то же время, обращаясь к тем, кто хочет защитить Украину, он подчекнул: «Сейчас главное - не дестабилизировать ситуацию в стране, не подыгрывать врагу и его агентуре , цель которых - сорвать выборы , свергнуть власть , создать ситуацию хаоса и неуправляемости».

«Я обращаюсь к каждому украинцу: перед лицом внешней агрессии мы должны объединиться. Каждый должен делать, что может для того, чтобы остановить панику и остановить втягивание общества в гражданское противостояние. Только вместе, чувствуя поддержку друг друга, мы преодолеем все сегодняшние проблемы», - отметил Турчинов.