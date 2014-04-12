В Краматорске милиция ходит с георгиевскими ленточками - «Наступ»

Представители ВК «Наступ» заявляют, что милиция в Краматорске, нацепив георгиевские ленточки на груди, охраняет исполком , а рядом с ними находится группа пророссийски настроенных активистов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВК «Наступ», периодические столкновения происходят и в Красном Лимане, где также правоохранители ходят с георгиевскими лентами.

По словам главы «Наступа» Руслана Секела, в Донецкой области действуют пособники сепаратистов.

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«Власть должна принять все необходимые меры для того, чтобы остановить действия сепаратистов. Мы требуем немедленно отправить в Донецкую область силовиков и навести там порядок», - отмечают в пресс-службе.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 апреля , вооруженные люди в камуфляже захватили горотдел милиции Славянска Донецкой области и здание СБУ.