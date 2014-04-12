Вооруженные люди захватили еще один горотдел милиции в Донецкой области - СМИ
16:27, 12 апреля 2014Политика
1 0
Очевидцы сообщают о том, что милиционеры закрылись в здании горотдела и никого не пускают.
Отделение милиции в Красном Лимане захватили вооруженные люди
Вооруженные люди захватили городское отделение милиции в Красном Лимане Донецкой области. Об этом интернет-изданию «Новости Донбасса» сообщили очевидцы события.
Около 20 вооруженных людей зашли в здание горотдела, которое окружили представители афганских и казачьих организаций.
Читайте такжеВ Славянске захватили админздание СБУ
В то же время, другие источники сообщают о том, что милиционеры закрылись в здании горотдела и никого не пускают.
Как сообщал УНИАН, сегодня утром вооруженные люди захватили горотдел милиции в Славянске.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter