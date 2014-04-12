Вооруженные люди захватили еще один горотдел милиции в Донецкой области - СМИ

Вооруженные люди захватили городское отделение милиции в Красном Лимане Донецкой области. Об этом интернет-изданию «Новости Донбасса» сообщили очевидцы события.

Около 20 вооруженных людей зашли в здание горотдела, которое окружили представители афганских и казачьих организаций.

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В то же время, другие источники сообщают о том, что милиционеры закрылись в здании горотдела и никого не пускают.

Как сообщал УНИАН, сегодня утром вооруженные люди захватили горотдел милиции в Славянске.